Agrigento, tenta il suicidio davanti al cimitero: salvato da un poliziotto libero dal servizio

Un poliziotto libero dal servizio ha salvato la vita ad un uomo di 45 anni che stava tentando il suicidio ad Agrigento. Il gesto disperato stava avvenendo davanti al cimitero di Piano Gatta, presumibilmente per problemi economici.

Secondo il racconto fornito dal poliziotto, quest'ultimo, trentaseienne agrigentino vice ispettore di polizia in servizio presso il commissariato di Torino, ma in città per un periodo di ferie, ha notato all'interno di un'auto posteggiata davanti al cimitero la presenza di un uomo in una posizione sospetta. A quel punto si sarebbe avvicinato alla vettura e vedendo bene la scena ha deciso di intervenire subito.

Ha rotto il finestrino, aperto la portiera ed entrato all'interno dell'abitacolo della vettura, soccorrendo e salvando in extremis la vita all'operaio. Ha poi chiamato un'ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio. Sul posto sono giunti anche i carabinieri delle stazioni di Montaperto e Porto Empedocle che hanno ascoltato il poliziotto e ricostruito cosa fosse accaduto.