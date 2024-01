Favara, raid nell'ambulatorio di via Kennedy: rubati farmaci e computer

Raid nell'ambulatorio medico di via Kennedy a Favara. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno avrebbe forzato la porta d'ingresso del locale e si sarebbe introdotto all'interno.

Chi è entrato ha messo a soqquadro le stanze, rovistato in cassetti e armadi e alla fine rubato computer e farmaci. A scoprire il furto sono stati i medici l'indomani. A quel punto sono state allertate le forze dell'ordine.

In via Kennedy sono giunti i carabinieri della tenenza di Favara che hanno avviato le indagini. Sono stati effettuati i rilievi e ascoltato il personale che lavora in ambulatorio per capire se nei giorni precedenti all'accaduto ci fosse stato qualcosa di sospetto. Gli inquirenti sono alla ricerca di eventuali sistemi di videosorveglianza le cui immagini potrebbero essere utili per risalire agli autori del furto.

L'attività di indagine prosegue anche perchè all'interno dei personal computer ci sono i referti e i documenti legati all’attività medica.