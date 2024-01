Scontro tra un pulmino e un'autocisterna tra Licata e Gela: feriti e traffico bloccato

Incidente nel primo pomeriggio sulla strada statale 115, tra Licata e Gela. A scontrarsi frontalmente un pulmino e un tir autocisterna. Secondo una prima ricostruzione, l'autista del piccolo bus, per cause in corso d'accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe invaso la carreggiata opposta. In quel momento transitava un grosso camion che è finito sul mezzo.

Sul posto sono giunte le ambulanze. Secondo le prime informazioni ci sarebbero tre feriti. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i poliziotti della sezione Volanti. Questi ultimi hanno effettuato i rilievi e compiuto tutti gli accertamenti per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il traffico è rimasto bloccato visto che la carreggiata, invasa dai due mezzi, non è percorribile.