Naro, la figlia di Maria Rus: «Mia madre uccisa e nessuno ha sentito le grida»

«Nessuno ha sentito niente, nessuno ha sentito niente. Né grida, né rumori». Lo ha detto, subito dopo l’incontro in Comune con il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara, Marcela, la figlia della Maria Rus, 54 anni, uccisa e data alle fiamme nella sua abitazione di vicolo Avenia.

«Mia mamma ha detto di no e il ragazzo non ha accettato il rifiuto, è impazzito. La vicina di casa di mia mamma si era lamentata di questo ragazzo - ha aggiunto in lacrime Marcela che è tornata a lanciare un appello -. Dico a tutte le ragazze che sono state molestate da questa persona, fatevi avanti, altrimenti non si farà mai giustizia». Per il duplice omicidio è indagato Omar Edgar Nedelkov, di 24 anni.

Nella foto gli specialisti del nucleo investigativo dei vigili del fuoco durante i rilievi al vicolo Avenia