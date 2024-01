Maltempo, grosso masso finisce in strada: paura sulla provinciale Siculiana-Raffadali

Il maltempo che ha colpito la Sicilia nelle ultime ore continua a provocare danni. Sulla strada provinciale Siculiana- Raffadali, nell'Agrigentino, un grosso masso si è staccato dalla montagna ed è precipitato sull'asfalto. Il tratto è solitamente molto trafficato, ma per puro caso in quel momento nessuno lo stava percorrendo e non si sono registrati feriti.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti arrivati subito dopo: davanti a loro hanno trovato la strada bloccata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il sindaco ha anche inviato i volontari della protezione civile. In azione anche i tecnici dell'ufficio provinciale e comunale. In attesa della messa in sicurezza dell'area, sulla provinciale si sono formate lunghe code d'auto. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore, fino a quando l'intervento non è stato concluso. A fine novembre un altro grosso masso si è staccato dalla parete rocciosa di Pizzo Manolfo ed è finito sulla strada, a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo. Anche in questo caso si è trattato di una tragedia sfiorata: in quel momento nessuno stava percorrendo la strada, ma l'incidente avrebbe potuto provocare conseguenze più gravi.

Poche settimane prima, un caso simile a Capizzi, in provincia di Messina, dove madre e figlio hanno vissuto momenti di terrore. Un grosso masso si è staccato da un costone roccioso appena fuori dal centro abitato ma sopra una strada molto frequentata. Proprio in quei momenti, stavano attraversando il tratto con la loro auto una donna con un bambino, che solo per un caso fortuito non sono stati travolti dal masso. Sono rimasti illesi e la loro auto non ha avuto alcun danno, ma la paura è stata tanta.