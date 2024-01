Favara, un uomo di 47 anni trovato morto in casa con ferite alla testa: giallo sulle cause del decesso

È stato trovato senza vita nel suo appartamento di Favara un uomo di quarantasette anni. È successo in via della Resistenza, dove i vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni vicini di casa, che da tempo non avevano più avuto sue notizie. Mistero sulle cause del decesso: l'uomo ha infatti ferite evidenti sulla testa e la dinamica di cosa è accaduto non è chiara. Per questo la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disponendo l'autopsia che sarà effettuata nelle prossime ore.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e il medico legale per eseguire una prima ispezione cadaverica. Tra le ipotesi c'è quella di una caduta accidentale, ma ad accertare le cause del decesso sarà l'esame autoptico. Un nuovo giallo, dunque, in provincia di Agrigento, dove oggi, venerdì 5 gennaio, due donne sono state trovate senza vita.

A Naro, infatti, si indaga per il duplice omicidio di Maria Russ di 57 anni e Delia Zarniscu di 58, uccise nelle loro abitazioni che trovano nel quartiere Sant'Erasmo e distano tra loro 150 metri. Soltanto pochi giorni fa, ad Agrigento, un altro giallo: un'anziana è infatti stata trovata morta nella sua abitazione tra le vie Gamez e Porcello ad Agrigento. La donna aveva una ferita alla testa, la casa era stata messa a soqquadro e l'ipotesi ancora in piedi è quella di una rpina finita nel sangue. Nelle scorse ore è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Concetta Conti, ma l'esame non ha sciolto il giallo. Le indagini della squadra mobile, coordinata dalla procura, nel frattempo proseguono.