Agrigento, assalto notturno alla scuola Anna Frank: i ladri fuggono con computer e materiale didattico

Hanno approfittato della chiusura per le festività natalizie e hanno preso d'assalto un istituto comprensivo ad Agrigento, scappando con computer e materiale didattico. Nel mirino dei ladri è finito il plesso della scuola Anna Frank di via Alessio Di Giovanni: i malviventi hanno forzato il cancello all'ingresso e le finestre per fare irruzione nei locali della struttura.

L'assalto è avvenuto di notte e ad accorgersi di quanto accaduto è stato il dirigente scolastico che ha poco dopo denunciato ai carabinieri. Oltre ai computer, i ladri sono fuggiti con utensili, una grossa quantità di accessori di cancelleria e materiale elettronico: tutte le aule e gli uffici sono stati messi a soqquadro. Un danno enorme per il personale scolastico e gli alunni che la prossima settimana rientreranno in classe dopo le vacanze natalizie.

Le indagini puntano a individuare i responsabili dlel'ennesimo raid contro gli istituti scolastici, importanti elementi potrebbero emergere dai video delle telecamere che si trovano nell'area in cui ha sede la scuola. Poche settimane fa sono finite nel mirino altre due scuole. Un primo furto è avvenuto nella succursaledell’alberghiero Paolo Borsellino, in via Nicolò Spedalieri, a Palermo. Qualcuno è entrato nelle aule mettendo a soqquadro l’edificio scolastico e danneggiando e rubando nei distributori per merendine, bibite e caffè. L’altro episodio si è verificato a Cinisi, nel Palermitano, nella scuola dell’infanzia Danilo Dolci. Qui i ladri hanno portato via una lavagna luminosa e materiale didattico.