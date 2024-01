Nuovi trasferimenti di migranti da Lampedusa, si svuota l'hotspot

Si svuota l’hotspot di Lampedusa dove fino a ieri mattina c’erano quasi mille persone. Di loro 650 sono stati trasferiti nelle ore successive con due traghetti di linea verso Porto Empedocle. Per oggi è programmato il trasferimento di altri migranti sempre con un traghetto.

Attualmente sono 352 i migranti, fra cui 101 minori non accompagnati, presenti all’hotspot di Lampedusa dove ieri ci sono stati 4 sbarchi con un totale di 147 persone. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, per metà mattinata è previsto il trasferimento di 300 persone al porto e l’imbarco sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle.