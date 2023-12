Picchia e aggredisce la moglie, arrestato un commerciante agrigentino

Avrebbe ripetutamente picchiato e minacciato la moglie, anche davanti ai figli piccoli. Un imprenditore di Agrigento, è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Agrigento su richiesta della Procura.

In carcere è finito un commerciante quarantenne residente in un piccolo Comune della fascia costiera agrigentina. È accusato di maltrattamenti in famiglia e minacce. Secondo quanto raccontato nella denuncia della moglie, la vita per lei e per i suoi figli si era trasformata in un vero inferno. Picchiata e aggredita, spesso senza motivo. La donna è stata vittima di vessazioni, insulti e aggressioni avvenute nel corso dell’anno.

La donna ha raccontato di essere stata picchiata e minacciata dall’uomo. Quest’ultimo, secondo quanto ricostruito, sarebbe andato in escandescenza più volte, anche alterato dall’uso di alcol

La moglie non ce l’ha fatta più a sopportare e ha denunciato i maltrattamenti. È stato avviato l’iter del codice rosso e, una volta acquisiti i riscontri alle accuse formalizzate dalla donna, e il commerciante è stato arrestato.