Scontro tra un'auto e uno scooter a Porto Empedocle: tre feriti, uno è in gravi condizioni

Incidente sulla strada statale 115, nel territorio di Porto Empedocle. Nello scontro tra una Fiat Punto e uno scooter sono rimaste ferite tre persone. Si tratta di una donna e di due giovani extracomunitari. La prima viaggiava sull'auto, i ragazzi erano invece a bordo del ciclomotore, per uno dei due è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso perché trovato in condizioni molto gravi dai soccorritori.

L'impatto si è infatti rivelato molto violento, al punto da far sbalzare dalla sella i due ragazzi, finiti sull'asfalto. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i tre feriti all'ospedale di Agrigento. Lì, il mezzo di soccorso aereo trasferirà il giovane in gravi condizioni in un'altra struttura sanitaria: ha riportato pesanti traumi e necessita di cure specifiche.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'impatto. Sulla statale si sono registrati forti rallentamenti al traffico durante le operazioni di soccorso. L'ultimo incidente sulla statale 115 risale soltanto a poche settimane fa, quando l'auto con a bordo tre turisti è uscita di strada e ha terminato la sua corsa contro un muro di recinzione. In quel caso soltanto una persona è rimasta ferita: una donna che viaggiava sull'auto, accando al conducente, è stata trasportata con codice giallo in ospedale.