Incendio a Canicattì, corto circuito di una coperta elettrica: 2 abitazioni inagibili, famiglie sgomberate

Un incendio è divampato all'interno di un appartamento a Canicattì. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sono scoppiate a causa di un corto circuito della coperta elettrica. Una coppia di coniugi che abita in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Tito Speri, è uscita da casa per andare a cena da alcuni amici e avrebbe lasciato accesa la coperta elettrica.

Lanciato l'allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno impiegato qualche ora per spegnere le fiamme che nel frattempo hanno distrutto l'intero appartamento e anche l'abitazione al piano superiore. I vigili del fuoco, dopo aver spento il rogo, hanno effettuato una perlustrazione e secondo le prime informazioni, sarebbe stato proprio il corto circuito della coperta a provocare l’incendio che ha danneggiato completamente l'immobile. I pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza l'intero edificio. Nessuno è rimasto ferito.

Il rogo ha distrutto non solo l’abitazione dei coniugi ma ha seriamente danneggiato un altro appartamento posto al secondo piano. Entrambe le case sono state dichiarate inagibili e alcune famiglie sono state costrette a sgomberare l’edificio.