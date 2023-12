«Il viadotto di Porto Empedocle è pericoloso», la protesta di Mareamico all'Anas

Il video, realizzato dall'associazione Mareamico, descrive le condizioni del viadotto in contrada Caos di Porto Empedocle. «Non stupisce che una struttura viaria importante, dove si trova una struttura viaria denominata SS 640 abitualmente transitata da tante auto, bus e tir, versi in queste condizioni - dicono dall'associazione -. Questa è un’arteria a servizio dell’area industriale di una grande realtà turistica e portuale come quella di Porto Empedocle. L’era del cemento armato è tramontata. La struttura soprastante era in pericolo ed è stata trovata una soluzione inadeguata. L’Anas deve giustificare ciò che ha realizzato a Porto Empedocle e se è consapevole che su quel viadotto passano ogni giorno tir pesantissimi che trasportano pale eoliche, autobus pieni di persone e migliaia e di auto».