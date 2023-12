Paura ad Agrigento nel giorno di Natale: l'albero va a fuoco, in salvo una famiglia

Tragedia sfiorata nel giorno di Natale ad Agrigento, dove un incendio ha messo a repentaglio una famiglia. Le fiamme sono divampate al primo piano di una palazzina che si trova nella zona della Rupe Atenea: a provocarle sarebbe stata una stufa posizionata troppo vicino all'albero di Natale. Il fuoco si è così diffuso nel giro di pochi minuti nel soggiorno, dove si trovavano gli addobbi, e ha poi avvolto i mobili, raggiungendo le altre stanze dell'abitazione. Chi si trovava in casa ha subito lanciato l'allarme.

Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno anzitutto messo in salvo la famiglia. Poi sono state circoscritte le fiamme e il rogo è stato domato, ma i danni nell'appartamento sono ingenti. Sul luogo dell'incendio, per precauzione, è giunta anche un'ambulanza del 118, ma non si sono registrati feriti. L'area è stata chiusa al traffico per permettere l'arrivo dei soccorsi e la messa in sicurezza dello stabile.

Poche settimane fa una famiglia è rimasta intrappolata tra le fiamme in un'abitazione di Avola, in provincia di Siracusa, per un incendio provocato dal cortocircuito delle luci sull'albero di Natale. Anche in questo caso il peggio è stato evitato dai vigili del fuoco, che sono riusciti a mettere in salvo chi abita nell'appartamento prima che l'incendio raggiungesse tutte le stanze.

Un altro caso si è poi registrato a Messina, in via Vittorio Veneto. Chi si trovava in casa ha avvertito un forte odore di bruciato che proveniva dalla stanza in cui si trovava l'albero di Natale andato in fiamme: in pochi minuti l'incendio si è diffuso e ha distrutto anche gli arredi. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento il rogo e messo al sicuro chi abita nell'appartamento. Per due persone soltanto lievi sintomi di intossicazione da fumo e tanta paura.