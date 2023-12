Canicattì, posteggiatore abusivo minaccia con un coltello un pensionato: denunciato

Disavventura per un pensionato di 65 anni minacciato con un coltello da un posteggiatore abusivo. È accaduto a Canicattì, nei pressi dell'ospedale Barone Lombardo. L'uomo, secondo la ricostruzione, si stava recando presso il nosocomio in provincia di Agrigento e ha parcheggiato l'auto in uno spiazzo nei pressi dell'ospedale, quando un uomo gli si sarebbe avvicinato chiedendo 2 euro.

A quel punto il pensionato, secondo il suo racconto, avrebbe rifiutato di pagare e il posteggiatore abusivo, dopo aver insistito inutilmente nel tentativo di farsi dare i soldi, avrebbe tirato fuori dalla tasca un coltello minacciandolo. Una scena denunciata immediatamente.

Il parcheggiatore abusivo, un venticinquenne di Castrofilippo, è stato rintracciato dai poliziotti, bloccato e anche denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento. Adesso dovrà rispondere, appunto, di tentata rapina e porto di oggetti atti ad offendere.