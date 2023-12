Sciacca, nessuno lo vedeva da giorni: settantenne trovato senza vita in casa, era morto da un mese

Da diversi giorni chi lo conosceva non lo aveva più incontrato, né sentito. Dopo una segnalazione giunta al comando provinciale dei vigili del fuoco, la macabra scoperta: un uomo è stato trovato senza vita in casa sua, in salita Loreto, a Sciacca. I soccorritori hanno forzato la porta d'ingresso e hanno trovato il corpo del settantenne per terra, in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il medico legale che ha effettuato una prima ispezione cadaverica: la morte, avvenuta per cause naturali, risalirebbe ad almeno un mese fa.

Un dramma della solitudine che si ripete a pochi giorni dalle festività natalizie e a distanza di poche ore, in provincia di Agrigento. A Favara si è infatti verificato un altro caso ieri, giovedì 21 dicembre. Una donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento : aveva settantaquattro annia. Il figlio, che non aveva notizie da diversi giorni, preoccupato perchè non riusciva a mettersi in contatto con la madre né attraverso il telefono e neanche suonando ripetutamente alla porta, ha deciso di allertare le forze dell'ordine.

I carabinieri, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, sono giunti in via Sant’Angelo e dopo aver provato a citofonare alla donna, non avendo risposta, hanno deciso di forzare la porta blindata. Una volta entrati hanno trovato, anche in questo caso, la donna ormai senza vita. Secondo gli accertamenti era deceduta diversi giorni prima.

Episodi che ricordano quanto avvenuto il primo dicembre, sempre a Favara, quando sono stati trovati i corpi senza vita di una coppia di coniugi, entrambi di settantasei anni, nella loro abitazione di viale Europa. Secondo quanto si è appreso l’uomo era disteso sul letto, la donna invece riversa sul pavimento. A fare il ritrovamento era stata una nipote.