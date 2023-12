Rubati fucili, pistole e munizioni da un'abitazione a Licata: indagini

Furto di armi in un’abitazione in contrada Safarello, a Licata. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno, è entrato nell'appartamento di una coppia di coniugi e ha forzato l’armadietto blindato all’interno del quale erano custodite alcune armi. All'interno c'erano una pistola semiautomatica calibro 22 e una semiautomatica calibro 9×21, un fucile da caccia calibro 12, una carabina calibro 22. Rubati anche circa 300 proiettili. Tutte le armi, così come appurato dalle forze dell'ordine, erano legalmente custodite.

A scoprire il furto sono stati gli stessi proprietari, un uomo di 63 anni e la moglie di 56 anni, dopo essere rientrati da una passeggiata pomeridiana. Immediatamente hanno allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Licata e la polizia Scientifica che hanno effettuato tutti i rilievi del caso all'interno dell'abitazione e ascoltato i coniugi nel tentativo di capire se qualche giorno prima avessero sentito o visto qualcosa di sospetto. Gli inquirenti stanno appurando l'esistenza di telecamere di videosorveglianza le cui immagini potrebbero essere fondamentali per risalire all’identità dei ladri.