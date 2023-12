Tenta di sedare una lite in strada, poliziotto accoltellato a Sciacca

Un poliziotto è stato accoltellato a una mano durante una lite in strada a Sciacca. In particolare, secondo la ricostruzione dell’episodio, l’agente, mentre era libero dal servizio, sarebbe intervenuto per sedare un litigio quando è stato raggiunto da una coltellata che lo ha colpito a una mano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ma dei partecipanti alla rissa non c’è traccia. Le condizioni del poliziotto, che è stato medicato in ospedale, non sono gravi.