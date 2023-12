Palma di Montechiaro, minaccia un farmacista con il taglierino e si fa consegnare l'incasso: indagini

Una rapina è avvenuta in una farmacia di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Un uomo è entrato incappucciato nel locale di via Sottotenente Palma e ha minacciato il farmacista con un taglierino, facendosi consegnare tutti i soldi che vi erano in cassa. Un bottino cospicuo, ancora però da quantificare, visto che l'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri.

Dopo la rapina, l'uomo è fuggito a piedi, facendo perdere le tracce. Il farmacista, scosso per quanto accaduto, ha allertato le forze dell'ordine e sul posto sono giunte le auto dei carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro. I militari hanno perlustrato la zona alla ricerca di elementi utili alle indagini e hanno ascoltato i testimoni.

Al vaglio degli inquirenti anche l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona.