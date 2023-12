Lampedusa, muore per un aneurisma a 29 anni: il sindaco proclama il lutto cittadino

Sarà lutto cittadino domani, 11 dicembre, a Lampedusa, in provincia di Agrigento. A proclamarlo è stato il sindaco Filippo Mannino dopo la tragica morte di Salvatore De Battista, di 29 anni, stroncato da un aneurisma cerebrale. Prima il malore, e la corsa al pronto soccorso dell’Isola, dove è stata diagnosticata la rottura di una vena nel cervello.

Salvatore è stato quindi caricato immediatamente sull'elisoccorso per essere trasferito a Palermo, ma giunto nel capoluogo le sue condizioni sono peggiorate rapidamente ed è caduto in un coma dal quale non si è mai svegliato.

Dopo due giorni è stata dichiarata la morte cerebrale e si è proceduto all’espianto degli organi, dato che il giovane era un donatore. «Ancora una volta la nostra isola si trova ad affrontare il dolore della perdita prematura di un giovane, che vola improvvisamente nella casa di Dio e ci lascia tutti sgomenti e increduli», ha scritto sui social il sindaco Filippo Mannino invitando «le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere a sospendere le attività durante la

celebrazione dei funerali e fino alla conclusione della cerimonia funebre». Domani la salma tornerà a Lampedusa e si terranno i funerali. Sui social sono stati tantissimi i messaggi verso un ragazzo conosciuto e apprezzato da tutti nell'isola.