Cade mentre pota un albero, muore a Canicattì un professore di 63 anni

Tragedia a Canicattì, cittadina in lutto per la morte di Giuseppe Sanfilippo, 63 anni, uno stimato professore che da anni insegnava all'istituto agrario Rosario Livatino. La vittima ha perso la vita domenica, cadendo mentre potava un albero e aver sbattuto la testa contro un masso. Oggi alle 15 si terranno i funerali nella chiesa di Santa Chiara a Canicattì. A ritrovare il corpo senza vita del docente sono stati alcuni suoi familiari.

Preoccupati perché non rientrava a casa ad ora di pranzo, prima hanno provato a chiamarlo al telefono ma inutilmente. A quel punto hanno deciso di andare sull’appezzamento di terremo del suocero dove la vittima si era recata per effettuare dei lavori di potatura. Sanfilippo è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue. In ospedale non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L'uomo avrebbe utilizzato, secondo la ricostruzione dei carabinieri (che hanno archiviato tutto come incidente domestico; una scala per poter tagliare un ramo, e da lì sarebbe caduto dopo aver perso l'equilibrio, facendo un volo di oltre due metri.