Raid al municipio di Santo Stefano di Quisquina: nel mirino i distributori di snack e bevande

Ladri in azione al municipio di Santo Stefano Quisquina. I malviventi hanno forzato una finestra e sono riusciti a entrare negli uffici comunali: hanno passato al setaccio varie stanze che sono state trovate a soqquadro, poi hanno fatto irruzione negli uffici Tributi e Anagrafe. Nel mirino sono finiti i distributori automatici di bevande e snack, che sono stati manomessi per portare via l'incasso.

Chi è entrato in azione è fuggito poco dopo con il bottino che è ancora in fase di quantificazione. Il sindaco di Santo Stefano di Quisquina, Francesco Cacciatore, ha presentato personalmente la denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza da cui potrebbero emergere importanti dettagli.

Soltanto tre giorni fa sono stati denunciati dai carabinieri i presunti autori di un furto al Comune di Cinisi, nel Palermitano. Il 13 novembre alcuni giovani entrarono negli uffici comunali del settore Tributi e di un magazzino adiacente, impossessandosi di due personal computer, quattro monitor, una troncatrice elettrica, tre catene per chiusura motocicli e tre estintori. I militari sono riusciti a risalire ai responsabili. Nel corso di due perquisizioni domiciliari è anche stata ritrovata la refurtiva, che è stata riconosciuta e riconsegnata all’amministrazione comunale di Cinisi.