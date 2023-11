Agrigento, coppia di turisti minacciata con un coltello e rapinata: lui prova a resistere e viene ferito alla mano

Disavventura per una coppia di turisti ad Agrigento. Due fidanzati, mentre passeggiavano per le vie del centro storico, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati avvicinati da due extracomunitari che avrebbero intimato, con un coltello in mano, di consegnare soldi e smartphone.

La coppia, formata da un 23enne tunisino e da una 19enne francese, hanno dato il portafogli, contenente 500 euro, e un Iphone 11. Il ventitreenne ha cercato inizialmente di resistere alla rapina, ma è rimasto ferito ad una mano. I rapinatori, preso il bottino, sono poi fuggiti facendo perdere le tracce.

La coppia si è recata alla stazione dei carabinieri di Agrigento dove ha denunciato l'accaduto. I militari hanno subito avviato le indagini per risalire all'identità dei due rapinatori.

Il giovane turista è stato medicato, la ferita riportata alla mano è lieve.