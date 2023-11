A Porto Empedocle l'addio a Gianluca Lombardo, morto in un incidente: proclamato il lutto cittadino

Porto Empedocle si prepara all'ultimo saluto di Gianluca Lombardo, il ragazzo di 26 anni che ha perso la vita nel terribile incidente vicino al lido Marinella. La tragedia, avvenuta nella prima serata di domenica 19 novembre, ha colpito fortemente l'intera comunità, ancora incredula e sotto choc per la fine del ragazzo, conosciuto e benvoluto da tutti.

Il sindaco Calogero Martello, tra i primi a manifestare il proprio cordoglio dopo avere appreso la notizia, ha anche proclamato il lutto cittadino con un comunicato ufficiale. «In memoria di Gianluca - si legge sulla pagina istitutzionale del Comune - sottolineando l'unità della comunità nel momento del dolore. I funerali saranno un'occasione per esprimere solidarietà e ricordare con affetto chi ci ha prematuramente lasciato». Sull'incidente, in cui sono rimaste coinvolte la Fiat Seicento del ragazzo e una Dacia su cui viaggaiava una famiglia di Realmonte, la procura ha aperto un'inchiesta per stabilire le responsabilità.

In seguito all'impatto si è temuto il peggio anche per il conducente dell'altra auto, colto da un principio di infarto e salvato dai sanitari del 118. E' infatti stato rianimato a ordo dell'ambulanza, durante il trasporto in codice rosso all'ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento.