Paura a Licata, incendio in un appartamento in via Cacici: vigili del fuoco in azione

Il fumo, poi le fiamme e la paura in via Cacici a Licata. Un incendio è scoppiato in un appartamento al piano terra di una palazzina, scatenando il panico in tutta la zona. La strada si trova infatti nelle vicinanze del centralissimo corso Umberto e l'odore di bruciato ha messo in allarme molti residenti che hanno immediatamente contattato i vigili del fuoco.

Sul posto sono arrivate nel giro di pochi minuti due squadre del comando provinciale che hanno circoscritto il rogo evitando che si difondesse ulteriormente. Quando sono divampate le fiamme nessuno si trovava nell'abitazione, ma accertamenti sono in corso per risalire a cosa le abbia innescate.

Si tratta del secondo incendio nel giro di poche settimane nella stessa strada. Il 30 ottobre, infatti, le fiamme avevano pesantemente danneggiato un appartamento in seguito al malfunzionamento di una caldaia. In quel caso era stato messo in salvo un anziano che aveva rischiato di rimanere intrappolato nell'abitazione.