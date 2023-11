Migranti: donna incinta ricoverata, un uomo in quarantena per tubercolosi

Una giovane donna, incinta al settimo mese, è stata ricoverata al Poliambulatorio. Un uomo è stato invece messo in quarantena per tubercolosi. C'erano anche loro sul barchino, partito da Sfax in Tunisia, e giunto a Lampedusa dopo che la motovedetta della Guardia costiera ha lo ha soccorso. A bordo complessivamente 47 migranti originari di Camerun, Senegal, Gambia, Costa d’Avorio, Guinea e Mali.

All’hotspot di contrada Imbriacola, dopo i 3 sbarchi di oggi, ci sono 150 ospiti, fra cui 6 minori di 14 anni. Per questa sera, la Prefettura di Agrigento ha disposto, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, un trasferimento. Il numero dei migranti da spostare è ancora da quantificare.