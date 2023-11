Incidente a Favara, auto si schianta contro un muro: muore a 76 anni, ferita la moglie

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un anziano, Angelo Bello di 76 anni, è morto, questa mattina, in un incidente avvenuto in via Empedocle, a Favara.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziano avrebbe accusato un malore mentre si trova alla guida, perdendo il controllo dell'auto e schiantandosi contro un muro. Allertati subito i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza. I sanitari hanno potuto soltanto accertare il decesso dell'uomo.

Insieme al 76enne viaggiava in auto la moglie che è rimasta ferita in modo lieve ed è stato trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri e i vigili urbani che hanno effettuato tutti i rilievi per accertare le cause dello scontro. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.