Sciacca, investe un uomo sullo scooter e scappa: rintracciato pirata della strada di 88 anni

E' stato rintracciato dopo la fuga un automobilista di 88 anni che ha investito un uomo sul suo scooter in via dei Cappuccini a Sciacca. L'anziano automobilista non si è fermato a prestare soccorso dopo l'incidente, nonostante un sessantenne che viaggiava su un Piaggio Liberty sia finito violentemente sull'asfalto.

Nell'impatto l'uomo ha riportato ferite molto gravi e per lui è stato necessario il trasporto in ospedale con codice rosso e poi il ricovero d'urgenza. Si trova al Giovanni Paolo II in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e individuare elementi riconducibili al pirata della strada.

Sono stati anche ascoltati alcuni testimoni ed è così stato possibile rintracciare l'automobilista: per l'88enne è scattata la denuncia per omissione di soccorso. Si tratta dell'ennesimo caso a Sciacca: poche settimane fa un uomo di 56 anni è stato rintracciato dopo un altro incidente: aveva travolto un ciclista e non aveva chiamato i soccorsi. Anche lui è stato denunciato.