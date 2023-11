Nuovo incidente sulla statale 115: scontro frontale tra due auto nei pressi di Realmonte, 2 feriti

Nuovo incidente lungo la strada statale 115, questa volta nei pressi del bivio di Realmonte. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso d'accertamento, sono stati due veicoli ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti.

Un'auto viaggiava in direzione di Siculiana, l’altra invece verso Porto Empedocle. L'impatto è stato molto forte, entrambe le vetture sono finite nelle carreggiate opposte e la carrozzeria è andata distrutta. Lanciato l'allarme, sul luogo dell'incidente sono giunti gli operatori sanitari del 118, una squadra di vigili del fuoco e i carabinieri.

I soccorritori hanno prestato le prime cure e trasportato immediatamente i feriti in ospedale dove i medici hanno effettuato accertamenti. La strada è rimasta chiusa visto che i mezzi hanno invaso tutta la strada. La viabilità è tornata regolare dopo aver soccorso i due feriti, effettuato tutti i rilievi del caso, aver rimosso i mezzi e messo in sicurezza la strada.

Si tratta di uno dei tanti incidenti che, purtroppo, avvengono sulla statale 115, scontri che a volte sono anche mortali. Un mese fa, in contrada Kaos, a Porto Empedocle, a scontrarsi erano stati una Fiat Panda e un camion di proprietà di un’impresa edile, con l'automobilista rimasto ferito. Quest'ultimo, per la gravità delle ferite riportate, era stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento.