Incidente ad Agrigento: jeep esce di strada e finisce contro il guardrail

Ha perso il controllo della sua auto ed è finito violentemente sul guardrail. Momenti di paura ad Agrigento, per un uomo alla guida di una jeep: il mezzo è improvvisamente uscito di strada in contrada Mosella, ad Agrigento. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso l'automobilista: ha riportato lievi ferite, ma era sotto choc.

L'impatto si è infatti rivelato violento e non è ancora chiaro perché l'uomo abbia perso il controllo: gli accertamenti sono in corso. Molti automobilisti puntano il dito contro lo stato di abbandono della strada: il manto è dissestato, con tanto di buche e avvallamenti che mettono a repentaglio la sicurezza al volante. A rendere pericoloso il tragitto, anche l'assenza di guardaril in alcuni tratti e i rami degli alberi che raggiungono la carreggiata perché ormai da tempo non potati.

Poche settimane fa, lungo la stessa strada si sono verificati altri due incidente. Nel primo caso sono rimaste ferite due persone, a bordo di un'auto che si è scontrata con un mezzo pesante. Poi lo scontro tra un camion e una moto di grossa cilindrata, in cui il motociclista, un 44enne, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale.