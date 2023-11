Falla nella condotta idrica, l'ospedale di Agrigento resta senz'acqua

Falla nella conduttura idrica che attraversa contrada Consolida, ad Agrigento. Aica sospende la fornitura nelle frazioni di San Michele e Fontanelle, all’ospedale San Giovanni di Dio, al serbatoio Madonna delle Rocche, in via Unità d’Italia e alle utenze Voltano. L'Aica ha già avviato l’intervento di riparazione così da ripristinare, quanto prima possibile, la fornitura idrica ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.