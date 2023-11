Gli spaccavetrine colpiscono a Ribera: ripulita la vetrina di una gioielleria

Colpo da quasi seimila euro in una gioielleria di Ribera: ad entrare in azione una banda spaccavetrine che ha letteralmente ripulito la vetrina in cui c'erano esposti preziosi e orologi. E' successo in corso Umberto, dove i titolari hanno trovato i vetri in frantumi al momento dell'apertura.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili. In base a una prima ricostruzione, ad agire sarebbero state almeno tre persone. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano nella zona.

Negli scorsi giorni diversi colpi dello stesso tipo sono stati messi a segno a Palermo. Anche in questo caso è stata presa di mira una gioielleria. Nel mirino anche due negozi di telefonia: i malviventi hanno sfondato le vetrine e portato via merce per centinaia di euro. Le indagini coordinate dalla procura sono in corso.