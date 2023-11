Agrigento, paura al Villaggio Mosè: pitone scappa dalla teca e si rifugia nella casa dei vicini

E' scappato dalla teca in cui il suo proprietario lo teneva e si è rifugiato nell'abitazione dei vicini di casa, terrorizzandoli. Il protagonista della vicenda è un pitone, che ad Agrigento ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per oltre due ore. L'allarme è stato lanciato dal Villaggio Mosè, dove una famiglia si è improvvisamente trovata faccia a faccia con il rettile, lungo circa un metro e mezzo.

Sarebbe riuscito ad entrare da una finestra lasciata socchiusa, dando così vita a momenti di paura. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, il serpente si è nascosto ed è così cominciata una lunga ricerca. L'abitazione è stata passata al setaccio, alla fine il pitone è stato individuato e delicatamente catturato e messo in sicurezza.

Era presente anche il proprietario, un giovane collezionista su cui adesso sono in corso accertamenti. Ora rischia una denuncia per omessa custodia di animali, le indagini sono in corso.