Ribera, 35enne protesta per il ritardo dell'ambulanza e sfonda la porta del pronto soccorso

Nuovo caso di aggressione all'interno di un pronto soccorso siciliano. È accaduto al Fratelli Parlapiano di Ribera (nella foto). Un 35enne, ieri sera, è arrivato, urlando e protestando al pronto soccorso, perché l'ambulanza del 118, nonostante le sue ripetute chiamate, avrebbe tardato nei soccorsi e non sarebbe intervenuta tempestivamente per soccorrere il fratello che, in casa, stava molto male. Secondo quanto riferito dall'uomo, il congiunto aveva crisi epilettiche.

Urlando, ha sfondato il vetro della porta di ingresso ed è entrato in ospedale. Al pronto soccorso c'è stato un momento di panico tra i medici e la gente che si trovava all'interno per ricevere le cure. I sanitari hanno allertato le forze dell'ordine. Sono state bloccate le visite sanitarie che erano in corso in quel momento.

I carabinieri di Ribera hanno placato il 35enne che è stato denunciato alla procura della Repubblica di Sciacca, per le ipotesi di reato di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.