Maxi sbarco a Lampedusa, salvati 531 migranti: erano stipati su un peschereccio

Sono 531, quasi tutti originari del Bangladesh, i migranti che sono sbarcati a Lampedusa dopo che il peschereccio sul quale viaggiavano è stato agganciato e scortato fino al porto dalla guardia costiera. La motovedetta l’ha condotto fino alla banchina commerciale, per evitare rischi perché sull’isola soffia forte il vento.

I migranti, tra cui cinque donne e sei bambini, a piccoli gruppi, sono trasferiti all’hotspot dove c’erano 45 ospiti. Stremati e infreddoliti i migranti hanno raccontato di essere partiti dal Bangladesh, dalla Siria, dall’Egitto, e dal Pakistan, per poi fare tappa in Libia prima di salpare da Zuarah. Per il viaggio hanno pagato da 4 mila a 7 mila dollari.

Solo qualche giorno fa un altro peschereccio su cui viaggiavano 426 persone era stato soccorso davanti a Lampedusa.

Nella foto il peschereccio durante le operazioni si attracco sul molo commerciale