Lampedusa, trovato sugli scogli il cadavere di un migrante in stato di decomposizione

È stato ritrovato nel pomeriggio a Cala Pulcino, nell’isola di Lampedusa, il cadavere di un migrante. A lanciare l’allarme è stato un gruppo di turisti che ha notato il corpo con addosso soltanto una maglia bianca e ormai irriconoscibile, che giaceva tra gli scogli. Il cadavere era riverso a pancia in giù, legato con una corda nera a uno pneumatico utilizzato come salvagente. A Cala Pulcino, che si trova poco dopo la famosa spiaggia di Isola dei Conigli, sono subito arrivati i sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Sono stati proprio i vigili del fuoco di Lampedusa, arrivati anche con un’imbarcazione, a prelevare il cadavere del migrante, già in stato di decomposizione. Avvisato subito il pm di turno della procura di Agrigento. Il cadavere è stato imbarcato a bordo del gommone dei vigili del fuoco e tra non poche difficoltà, considerato il mare abbastanza agitato, l’imbarcazione si è diretta verso il molo Favaloro, dove sono arrivati anche i sanitari e i carabinieri per l’ispezione cadaverica.

L’uomo indossava una canottiera bianca e un pantaloncino sportivo. Dall’ispezione cadaverica, eseguita dai medici del 118 sul molo Favarolo, è stato accertato che il migrante sarebbe morto da settimane, ma il corpo già in decomposizione probabilmente sarebbe arrivato a riva e poi gettato dalle onde sugli scogli qualche giorno fa. Il cadavere era saponificato, probabilmente a causa del fatto che è stato per molto tempo in mare ed esposto all’umidità. Senza le dita di entrambe le mani e senza i bulbi oculari, aveva una cinta di cuoio che cingeva la regione al di sotto del bacino con le gambe dentro una camera d’aria usata sicuramente come salvagente.

Dopo l’ispezione cadaverica, il pm di turno della procura di Agrigento ha sbloccato la salma che è stata trasferita a bordo di un furgone nel cimitero di Lampedusa.