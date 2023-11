Maxi rissa a Canicattì: arrivano le prime 12 denunce, sono tutti ragazzini

Sono dodici le persone denunciate per la maxi rissa avvenuta sabato scorso in piazza a Canicattì. Sono tutti giovanissimi e incensurati. Ad eseguire le indagini è stata la polizia che, però, non esclude che il bilancio delle persone denunciate alla procura della Repubblica di Agrigento, possa salire.

Gli investigatori, infatti, stanno visionando tutti i filmati in possesso, da quelli delle telecamere di videosorveglianza a quelli che sono stati diffusi dai presenti sui social.

Due giorni fa, il questore di Agrigento Emanuele Ricifari, in merito alla maxi rissa (nella foto), aveva sottolineato come fosse "avvilente scoprire che nessuna telefonata è stata fatta alle forze dell’ordine. Ed è avvilente che le forze dell’ordine debbano venire a conoscenza di un episodio del genere perché arriva la segnalazione di un giornalista il giorno dopo. È avvilente andare ad individuare tutti questi giovani e scoprire che quasi tutti sono incensurati ed è avvilente scoprire che le famiglie o non lo sanno o addirittura tendono a giustificare questi comportamenti”.

Piazza Dante, sabato scorso, si è trasformata in un ring. Molti adolescenti si sono picchiati, ci sono stati lanci di sedie e di transenne e, a riportare la calma, facendo desistere gli esagitati, sono stati altri giovani e i titolari dei locali. Nessuno ha però chiamato le forze dell'ordine e chi si è fatto male non si è recato in ospedale. La maxi rissa però è stata filmata da tanta gente presente in piazza e, come ormai è consuetudine, postata sui social.

Da qui sono iniziate le indagini che, al momento, hanno portato a 12 denunce.

Nella foto un frame del video