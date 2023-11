Incidente a Canicattì: si sente male mentre è sullo scooter e cade: muore a 54 anni

Incidente stradale a Canicattì. Un 54enne, Angelo Spina, bracciante agricolo, stava tornando a casa quando, ha perso il controllo dello scooter ed è finito rovinosamente a terra. È morto sul colpo.

Gli automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza, ma per il 54enne non c'è stato nulla da fare, era già morto. Dagli accertamenti è emerso che Angelo Spina, mentre era in sella, ha accusato un improvviso malore e non avrebbe fatto in tempo a fermare lo scooter sul quale viaggiava.

Sul posto è giunta anche la polizia locale che ha gestito il traffico e compiuto tutti i rilievi, per escludere qualsiasi impatto con altri mezzi prima della caduta dallo scooter.

Nel luglio scorso, nel territorio Agrigentino, si era verificato un altro incidente mortale, precisamente lungo la strada statale che collega Canicattì a Campobello di Licata. A scontrarsi un furgone frigorifero e una Fiat Panda. L’utilitaria dopo l’impatto è finita fuori strada.

La vittima si chiamava Giovanni Gentile, 86 anni, ed era originaria di Campobello. Inutili i tentativi di soccorso con un elicottero che è atterrato in pochi minuti per trasferire l’uomo in ospedale.