Agrigento, bimbo di pochi mesi intrappolato dentro l'auto: lo salvano i vigili del fuoco

Stava giocando con il mazzo di chiavi in cui si trovava anche il telecomando dell'auto e, improvvisamente, ha azionato la chiusura centralizzata. Un incubo per i genitori di un bambino di pochi mesi, rimasto così intrappolato all'interno della macchina. E' successo in via San Vito ad Agrigento: il padre lo aveva appena sistemato sul seggiolino che si trovava sul sedile posteriore, ma una volta chiuso lo sportello, il bimbo è rimasto con le chiavi in mano e ha premuto proprio quel pulsante.

I genitori hanno cercato in ogni modo di aprire gli sportelli, ma tutti i tentativi sono caduti nel vuoto. Presi dal panico hanno lanciato l'allarme al numero unico per le emergenze 112 e nel giro di pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco. L'unica alternativa è stata quella di sfondare i vetri dei finestrini e di aprire l'auto dall'interno. Non è stato necessario l'arrivo dei sanitari del 118: il bimbo ha per fortuna trascorso poco tempo dentro il mezzo, sta bene.