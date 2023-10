Donna muore in ospedale ad Agrigento, la famiglia chiede un risarcimento: l'Asp nega responsabilità

Secondo loro si è trattato di un caso di malasanità. La madre non avrebbe ricevuto le cure necessarie, al punto da perdere la vita nella struttura sanitaria in cui era ricoverata. I figli di una donna che è morta in un ospedale della provincia di Agrigento gestito dall'Asp hanno presentato una denuncia ai carabinieri e attendono adesso la prima udienza del processo, che si terrà il 15 novembre.

Tramite i propri legali, la famiglia chiede più di 250mila di risarcimento e chiede anche alla procura di accertare eventuali condotte negligenti adottate dai medici nei confronti della donna. Quest'ultima stata ricoverata per un malore nei reparti di Medicina interna e Medicina e chirurgia d'urgenza, dove era stata sottoposta a un intervento.

Alcuni giorno dopo il ricovero le sue condizioni sono peggiorate, fino a precipitare del tutto. E la famiglia vuole vederci chiaro, nonostante l'Asp, che si è costituita in giudizio, abbia già negato di avere responsabilità su quanto è accaduto alla donna.