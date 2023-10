A Lampedusa sbarchi senza sosta: in una notte arrivati 340 migranti su sei barconi

Sono 340 i migranti che, a partire dalla mezzanotte di oggi (domenica 29 ottobre), sono sbarcati a Lampedusa. Sei i barconi, tutti salpati dalla Libia, che sono stati agganciati o soccorsi dalla guardia di finanza e dalla Capitaneria di porto. A bordo c’erano da un minimo di 45 ad un massimo di 84 sedicenti egiziani, bengalesi, siriani, sudanesi, eritrei, etiopi, marocchini e pakistani. Uno dei natanti, con a bordo 48 persone - tra le quali una donna - è stato «ombreggiato», per evitare che si ribaltasse, dalla nave ong Nadir. Un altro è stato invece aiutato con intervento dell’Aurora Sar della ong Sea Watch.

Ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie, ci sono stati 12 sbarchi con un totale di 593 migranti. L’ultimo, in ordine di tempo, prima della mezzanotte, è avvenuto a Cala Croce: i carabinieri hanno bloccato 56 eritrei ed egiziani - tra i quali 5 donne - che stavano cercando di raggiungere la strada. L’imbarcazione utilizzata per la traversata non è stata ritrovata. Dei 12 natanti giunti ieri (sabato 28 ottobre) solo due, a detta dei complessivi 33 sbarcati, sono partiti da Sfax, in Tunisia.

All’hotspot dell’isola ci sono 788 i migranti, fra i quali 16 minori non accompagnati. La prefettura di Agrigento ha disposto, per metà mattinata, il trasferimento di 148 persone che verranno imbarcate sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.