A Lampedusa arrivano altri 153 migranti su tre barconi

Sono 153 i migranti sbarcati a Lampedusa dopo che i tre barconi sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla motovedetta Cp306 della guardia costiera e da una svedese dell’assetto Frontex.

Sulle barche c’erano 42 sudanesi salpati da Al Amra, in Tunisia; 51 (tra loro 2 donne e 2 minori) e 59 (comprese 11 donne e 6 minori) ivoriani, egiziani, gambiani, ghanesi, guineani, malesi, nigeriani, senegalesi e somali partiti da Zouara, in Libia. Salgono a 10, per un totale di 541 persone, gli approdi di oggi sulla maggiore delle isole Pelagie.

Nella foto d'archivio un intervento di soccorso