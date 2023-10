Lampedusa, interrotta la gravidanza della donna nigeriana portata via d'urgenza dalla nave ong

Gravidanza drammaticamente compromessa a Lampedusa per la giovane nigeriana che durante la notte è stata portata via d'urgenza dalla nave ong Sea Eye 4. La donna era al sesto mese di gravidanza. Subito dopo il salvataggio, viste le gravi condizioni, la giovane è stata portata al poliambulatorio (nella foto), dove i medici non hanno potuto far altro che accertare l’aborto. La giovane nigeriana, che non è stata nemmeno identificata, è stata trasferita in elisoccorso in un ospedale di Palermo.