Sciacca, il cadavere di una donna in via Lido: potrebbe essere stata investita da un pirata della strada

Una giovane donna è stata trovata senza vita in via Lido a Sciacca. Il cadavere è stato segnalato da decine di chiamate giunte al numero unico per le emergenze 112: si trova al centro della carreggiata e si presume che si sia trattato di un incidente stradale con fuga. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno potuto soltanto accertare il decesso della donna, che in base alle prime ipotesi potrebbe essere stata investita da un pirata della strada. Non è ancora stata identificata.

In via Lido anche la polizia che sta effettuando i rilevi: si cercano elementi che possano essere riconducibili al mezzo che potrebbe essere scappato. Al vaglio ci sono anche i video delle telecamere della zona da cui potrbbero emergere importanti dettagli per ricostruire quello che al momento è un giallo. La polizia sta anche ascoltando alcuni residenti della zona. La strada è stata chiusa al traffico, le indagini sono in corso.