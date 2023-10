Agrigento, imbratta l'ingresso di un negozio e danneggia l'auto dei proprietari: poi finisce in ospedale

Caos in via Manzoni ad Agrigento. Una donna di 40 anni ha imbrattato la porta d’ingresso di un negozio e la macchina dei proprietari che era posteggiata lungo il ciglio della strada. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe avvicinata all'ingresso e senza alcun apparente motivo avrebbe cominciato a spruzzare lo spray di colore rosso con una bomboletta. Dopo, avrebbe fatto la stessa cosa sull'auto dei proprietari e, non soddisfatta, avrebbe danneggiato la carrozzeria della stessa vettura con un oggetto appuntito.

Immediatamente sono stati allertati i carabinieri che, giunti sul posto, hanno trovato la donna in stato d'agitazione, urlava, senza spiegare il motivo del suo gesto. A quel punto, è stata allertata anche un'ambulanza, l'autrice del gesto è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio".

Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Agrigento che hanno bloccato la donna. È stata denunciata per danneggiamento aggravato. I militari hanno ascoltato anche i proprietari del negozio per capire se già in passato la donna abbia avuto diverbi con gli stessi.