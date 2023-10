Discarica di rottami a cielo aperto, scattano 17 denunce a Palma di Montechiaro

Ancora un'operazione dei carabinieri del centro anticrimine natura di Agrigento, effettuata nel giorni scorsi a Palma di Montechiaro. I militari hanno ritrovato rottami di auto, alcune delle quali ancora intere, imbarcazioni, pezzi di mezzi pesanti e rifiuti speciali, in quella che era una discarica a cielo aperta, assolutamente non autorizzata. Per questo sono state denunciate diciassette le persone, tra cui il proprietario del terreno, alla Procura di Agrigento, con l'accusa di reati ambientali.

Il sequestro dell'area, secondo quanto riportato dai militari, è avvenuto in contrada Valle del Lupo, nelle campagne di Palma di Montechiaro. Con gli uomini del centro anticrimine natura c'erano anche i colleghi delle stazioni di Palma di Montechiaro e Licata e il personale di Arpa di Agrigento che ha effettuato campionamenti di terreno per stabilire se, e quanto grave, vi sia inquinamento dei terreni.