Barchini con 76 migranti arrivano direttamente a Lampedusa

Settantasei migranti sono arrivati a Lampedusa nelle ultime ore, approdando direttamente sulla terraferma. Quarantadue bengalesi, siriani, egiziani e tunisini sono stati rintracciati, dai carabinieri, durante la notte a Cala Palme di Lampedusa dove sono riusciti ad approdare autonomamente con un barchino di 7 metri. Stando ai loro racconti sono partiti da Zuara in Libia, pagando 3 mila dollari i siriani, 4mila i bengalesi e 7 mila euro gli egiziani.

Altri 34 migranti sono stati intercettati mentre percorrevano a piedi via Madonna a Lampedusa. Hanno riferito di essere sbarcati a Cala Madonna e di essersi messi in cammino seguendo le luci del centro abitato. Salgono così a 719, fra cui 79 minorenni non accompagnati, gli ospiti dell’hotspot di contrada Imbriacola. In mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, saranno 280 le persone che lasceranno il centro di primissima accoglienza: verranno imbarcate sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle.