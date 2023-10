Agrigento, bimbo di 5 anni investito da un'auto vicino alla valle dei Templi

Paura ad Agrigento, a pochi metri dalla valle dei Templi. Un bambino di cinque anni stava passeggiando in compagnia dei genitori quando è stato investito da un'auto, guidata da un pensionato di 88 anni.

Il piccolo, un croato in vacanza con i genitori in Sicilia, ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "San Giovanni Di Dio" di Agrigento: nonostante la grande paura iniziale, il bambino ha passato una notte tranquilla e non sarebbe in pericolo di vita. L'anziano, che guidava una Peugeot, è stato sentito dai carabinieri del nucleo radiomobile, che hanno effettuato i rilievi e iniziato le indagini.

C'è da stabilire se si sia trattato di una distrazione da parte dell'uomo al volante oppure se il piccolo sia sfuggito, anche per pochi secondi, al controllo dei genitori.