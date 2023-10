Santa Margherita Belice, incidente sul lavoro: 65enne trasferito con l'elisoccorso a Palermo

Stava guidando un mezzo cingolato con carrello quando, per cause ancora da accertare, ne ha perso il controllo ed è rimasto gravemente ferito. E' successo in contrada Montagnola a Santa Margherita Belice, dove un uomo di 65 anni è stato soccorso dall'elisoccorso del 118. In base a una prima ricostruzione dell'incidente, stava lavorando in un terreno quando il mezzo si sarebbe ribaltato e lui è stato travolto.

Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari e i carabinieri: le condizioni del 65enne si sono rivelate subito molto gravi ed è stato disposto il trasporto all'ospedale Villa Sofia di Palermo con codice rosso. E' stato ricoverato al Trauma center. Sul luogo dell'incidente i militari hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica.