Un morto per overdose a Licata, è il secondo caso in 5 giorni

È ad un’overdose che è stata ricondotta, dal medico legale, la morte di un disoccupato cinquantatreenne di Licata. Ed è il secondo caso che si registra nell’arco di appena 5 giorni. I carabinieri, ieri pomeriggio, sono accorsi in via Salso dove era stata segnalata un’autovettura ferma con all’interno un uomo che sembrava svenuto.

I militari dell’Arma hanno dovuto constatare invece che il 53enne era privo di vita. All’interno dell’abitacolo è stata rinvenuta una siringa che è stata sequestrata per essere sottoposta ad analisi. Venerdì scorso, in casa, era stato ritrovato morto un pescatore quarantacinquenne e anche in quella circostanza venne sequestrata una siringa.