Incidente all'ingresso di Licata: scontro tra un suv e un mezzo pesante, un ferito grave

Incidente stradale all'ingresso di Licata, una persona è rimasta gravemente ferita nello scontro tra due mezzi. L'impatto è avvenuto sulla strada statale 115, dove sono rimasti coinvolti un mezzo pesante del soccorso stradale e un suv su cui viaggiavano due tursisti americani. Lo schianto è avvenuto frontalmente e si è rivelato violentissimo, al punto da ridurre a un groviglio di lamiere la parte anteriore di entrambi i mezzi. Tre i feriti, ma il conducente del mezzo pesante ha avuto la peggio e per lui è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118.

L'uomo è stato trasportato con codice rosso all'ospedale di Caltanissetta ed è stato ricoverato con prognosi riservata. Ferite meno gravi per i due turisti. Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. L'ennesimo sullo stesso tratto di strada: il 21 settembre, sempre all'ingresso di Licata sulla statale 115, un motociclista ha riportato ferite gravissime dopo lo scontro con un'auto. L'uomo di 53 anni a bordo del mezzo a due ruote è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118: le condizioni del motociclista sono subito apparse critiche e, anche in questo caso, è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso.